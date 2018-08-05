Шамиль Тарпищев: "Реформа Кубка Дэвиса является спорным и дискуссионным вопросом"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что реформа Кубка Дэвиса является спорным и дискуссионным вопросом. По его словам Федерация тенниса России (ФТР) на данный момент не обладает достаточной информацией.

Накануне Федерация тенниса Австралии объявила, что будет голосовать против предлагаемых поправок в регламент проведения Кубка Дэвиса, поскольку процесс реформы был далеко не прозрачным.

- Реформа Кубка Дэвиса, изменение формата проведения - это вопрос спорный и дискуссионный, - цитирует ТАСС Тарпищева. - В любом случае, на данный момент мы не обладаем достаточным количеством информации. Ждем в ближайшее время документы, которые будем изучать и анализировать.