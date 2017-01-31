16:14 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Полагаю, встреча с Сербией будет дружеской"

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Капитан сборной России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции перед матчем первого круга Кубка Дэвиса со сборной Сербии, который пройдет 3 - 5 февраля в Нише, выразил удовлетворение тем, что в составе соперника сыграет вторая ракетка мира Новак Джокович.

– Мы чувствуем себя здесь как дома, так что, думаю, это будет дружеская встреча. Для моих теннисистов будет очень полезно сыграть против Джоковича – одного из лучших теннисистов всех времен. Мы надеемся, что все поединки будут хорошего качества и публика получит удовольствие, – приводит слова Тарпищева Blic.

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Материалы REN-TV

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