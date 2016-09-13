Шамиль Тарпищев: "Победить Казахстан не является самоцелью для России"

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев в преддверии матча Кубка Дэвиса против команды Казахстана отметил, что зада победить любой ценой не ставится. По его словам, команда формируется больше с прицелом на будущее. Встреча сборных России и Казахстана в рамках матча плей-офф Мировой группы пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра.

– Матч будет равный, думаю. Не считаю, что самоцель нашей команды – обязательно выиграть, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Главное, чтобы ребята старались. Мы формируем больше команду на будущее. Благодарен ребятам, они провели прекрасный год, все идут по возрастающей. Кравчука надо особенно поздравить, он вошел в сотню.

Что касается Рублева, к нему никаких претензий нет по поводу работы. Должны пожелать ему преодолеть спад. Кузнецов здорово играл на Олимпийских играх, но растяжение голеностопа не позволило сделать. Донской же по качеству игры несомненно стоит выше, он прибавил. Хачанова тоже надо похвалить. Его нет в команде из тактических соображений.