Шамиль Тарпищев: "Кубок Дэвиса - плацдарм для роста"

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев по итогам поединка плей-офф за выход в Мировую группу против Казахстана (3:1) подчеркнул, что российские теннисисты качественно прибавили. По словам Тарпищева, они должны стоять выше, чем говорит рейтинг ATP.

– Мы покрытие делали под себя, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Никто не думал, что так холодно будет. Это неумышленно абсолютно. Хотя в Донецке в плюс шесть играли, снег был. В Аргентине женская сборная в плюс четыре играла. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Все сыграли так, как смогли. Правда, Андрей Рублев сегодня отдал сет в паре и затянул встречу (смеется). Качественно у ребят прибавка большая, они стоят выше, чем показывает рейтинг. Кубок Дэвиса – это плацдарм для роста. Это дает благоприятные психологические условия для роста.