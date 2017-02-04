Шамиль Тарпищев: "Хачанову не хватило удачи"

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев, комментируя игру Карена Хачанова против Виктора Троицки, в котором россиянин впервые в карьере сыграл пять сетов, отметил, что его 20-летнему подопечному не хватило удачи и в каких-то моментах опыта, который и выручил соперника, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Чего не хватило Хачанову, чтобы победить? В таком матче, где было четыре матчбола у одного, один у другого, ему не хватило удачи. И, естественно, ему не хватает опыта. Были тактические нюансы, которые грамотно использовал Троицки - чисто играть в ответственные моменты, - сказал Тарпищев.