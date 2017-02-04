02:50 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Хачанову не хватило удачи"

0
0
0

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев, комментируя игру Карена Хачанова против Виктора Троицки, в котором россиянин впервые в карьере сыграл пять сетов, отметил, что его 20-летнему подопечному не хватило удачи и в каких-то моментах опыта, который и выручил соперника, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Чего не хватило Хачанову, чтобы победить? В таком матче, где было четыре матчбола у одного, один у другого, ему не хватило удачи. И, естественно, ему не хватает опыта. Были тактические нюансы, которые грамотно использовал Троицки - чисто играть в ответственные моменты, - сказал Тарпищев.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ