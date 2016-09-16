16:26 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Если завтра будет хорошая погода, сможем провести три матча"

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Капитан сборной России Шамиль Тарпищев отметил, что Федерация тенниса России (ФТР) не понесет убытков из-за переноса пятничных матчей Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана в Москве. Ранее организаторы сообщили журналистам, что встречи между Андреем Кузнецовым и Александром Недовесовым, а также Евгением Донским и Михаилом Кукушкиным, отмененные из-за непогоды, состоятся в субботу.

– Завтра в 10 утра начнутся игры по сегодняшнему расписанию, финансово, в принципе, нет никаких накладок, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Если завтра все будет нормально, сможем сыграть три матча – две одиночки и пару, а если будут задержки и плохая погода, то по регламенту можно играть в понедельник. Если же и в понедельник будет дождь, то матч переносится.

По обоюдному согласию определяются сроки. В таком случае игры будут также в Москве, но сроки будут новые. Поражение принимающей стороне было бы засчитано, если бы не сделали корт, а погодные условия таковыми не считаются.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3627175

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