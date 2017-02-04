Шамиль Тарпищев: "Если бы не проблемы со здоровьем, Медведев бы обыграл Джоковича"

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев объяснил судороги Даниила Медведева, не позволившие ему доиграть поединок с Новаком Джоковичем, сбоем нервной системы, а также сообщил, что планирует выставить на субботний парный матч Андрея Кузнецова и Константина Кравчука, как было заявлено изначально, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Во-первых, хочу поздравить сборную Сербию. 2:0 – хороший результат для нее, – сказал Тарпищев на пресс-конференции. – Но я не расстроен качеством игры. Молодежь у нас хорошая. Ребята проводили свои первые пятисетовые матчи. Что касается Медведева, у него это нервное. Он перегорел еще во время первого матча, болея за Хачанова. У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или одной ногой, а со всем организмом в целом. Это показатель того, что нервная система не выдержала. Я думаю, что ничего страшного нет, но, естественно, ему надо восстановиться. Поэтому я не видел смысла продолжать игру. Здоровье все-таки важнее. Наверное, мы приняли правильное решение.

- Учитывая качество игры Джоковича, у Медведева были шансы на победу, если бы не проблемы со здоровьем?

- Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно в начале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его.

– Планируются ли завтра какие-то изменения в заявке на парную комбинацию?

– Обычно мы решаем подобные вопросы утром. Но я думаю, что мы сыграем именно так, как было заявлено.