Сборная Японии победила Бразилию и сохранила место в Мировой группе Кубка Дэвиса

Сборная Японии по теннису обыграла команду Бразилии в матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Решающее третье очко в противостоянии японцам принес Юити Сугита, который одержал победу над Тиагу Монтейру – 6:3, 6:2, 6:3.

Счет противостояния между командами стал 3-1 в пользу Японии, которая сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий год.

Напомним, что в плей-офф Кубка Дэвиса за право игры в Мировой группе Россия уступила Венгрии и покинула элитный дивизион.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Одиночный разряд

Япония – Бразилия – 3:1

Сугита – Монтейру – 6:3, 6:2, 6:3