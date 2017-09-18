Сборная Японии победила Бразилию и сохранила место в Мировой группе Кубка Дэвиса

Сборная Японии по теннису обыграла команду Бразилии в матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Решающее третье очко в противостоянии японцам принес Юити Сугита, который одержал победу над Тиагу Монтейру – 6:3, 6:2, 6:3.
Счет противостояния между командами стал 3-1 в пользу Японии, которая сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий год.
Напомним, что в плей-офф Кубка Дэвиса за право игры в Мировой группе Россия уступила Венгрии и покинула элитный дивизион.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Одиночный разряд
Япония – Бразилия – 3:1
Сугита – Монтейру – 6:3, 6:2, 6:3
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