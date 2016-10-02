Сборная России выиграла юниорский Кубок Дэвиса

Юниорская сборная России стала победителем Кубка Дэвиса. В решающем матче россияне одолели Канаду - 2:1. В первой игре Тимофей Скатов победил Никаисе Муамбу (6:4, 6:1). Затем представитель России Ален Авидзба проиграл Феликсу Ожье-Алиассимэ (6:2, 3:6, 4:6). В решающем парном поединке Авидзба и Алексей Захаров взяли верх над Ожье-Алиассимэ и Чих Чи Хуаном (6:2, 6:4).

В юниорском Кубке федерации первенствовала сборная Польши, в решающем матче одолевшая американок (2:1). Сборная России в составе Анастасии Потаповой, Олеси Первушиной и Варвары Грачевой стала третьей, обыграв в матче за бронзу Японию - 3:0.