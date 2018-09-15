Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. В Москве россияне победили Белоруссию со счетом 3:2. Решающее очко России принес Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Егора Герасимова.

Кубок Дэвиса

Евро-африканская зона

1-я группа

Плей-офф

Россия – Белоруссия – 3:2

Даниил Медведев – Егор Герасимов – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3​

Карен Хачанов – Илья Ивашко – 6:2, 6:4

Карен Хачанов/Андрей Рублев – Максим Мирный/Андрей Василевский – 5:7, 3:6

Пятница

Карен Хачанов – Егор Герасимов – 7:6, 6:3

Даниил Медведев – Илья Ивашко – 6:7, 4:6​