Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. В Москве россияне победили Белоруссию со счетом 3:2. Решающее очко России принес Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Егора Герасимова.
Кубок Дэвиса
Евро-африканская зона
1-я группа
Плей-офф
Россия – Белоруссия – 3:2
Даниил Медведев – Егор Герасимов – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3
Карен Хачанов – Илья Ивашко – 6:2, 6:4
Карен Хачанов/Андрей Рублев – Максим Мирный/Андрей Василевский – 5:7, 3:6
Пятница
Карен Хачанов – Егор Герасимов – 7:6, 6:3
Даниил Медведев – Илья Ивашко – 6:7, 4:6