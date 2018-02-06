Сборная России опустилась на 20-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России опустилась на одну строчку и теперь занимает 20-е место. В сентябре россияне проиграли венграм в стыковом матче за право выступать в Мировой группе и начнут сезон-2018 в первой группе в зоне Европа/Африка.

Сборная Франции, которая стала победительницей соревнований в 2017 году, сохранила первую позицию.

Рейтинг Кубка Дэвиса

Положение на 6 февраля

1 (1*). Франция – 29968,75 очка

2 (2). Аргентина – 21076,25

3 (3). Бельгия – 20545

4 (4). Великобритания – 17188,75

5 (5). Хорватия – 14045,63

6 (6). Австралия – 9212,5

7 (8). Швейцария – 7506,25

8 (7). Сербия – 7312,5

9 (9). Италия – 7138,75

10 (10). США – 6321,88…

20 (19). Россия – 1985

* положение в предыдущем рейтинге