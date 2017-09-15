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20:48 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Рублев проиграл Фучовичу в матче плей-офф Кубка Дэвиса

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Сборная Венгрии повела в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. В первом матче Мартон Фучович в пяти сетах обыграл Андрея Рублева. Победитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году.

Кубок Дэвиса

Плей-офф 

Венгрия - РОССИЯ - 1:0

Фучович - РУБЛЕВ - 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Колумбия- Хорватия - 0:1

Гонсалес А. - Чилич - 1:6, 4:6, 1:6

Швейцария - Белоруссия - 1:1

Кьюдинелли - Жирмонт - 6:3, 4:6, 6:4, 6:3

Полуфинал 

Франция - Сербия - 1:1

Цонга - Джере - 7:6 (7:2), 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2017/16/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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I love sports

Тяжёлый US Open,перелёт,акклиматизация,неприятный переход на другое покрытие,нехватка опыта,чтобы преодолеть эти неудобства...Все эти причины,которые не помогли молодому российскому игроку сыграть в свой теннис.

21:17

Я из Волгограда

Ну что же, можно констатировать, что Андрей Рублёв постепенно из подающих надежды молодых звёздочек превращается в настоящую звезду. А иначе как объяснить тот факт,что каждая Моська из подворотни только и ждёт его оплошности и так и норовит его облаять,тем самым подчеркнув на его фоне свою значимость.

21:11

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ФУЧ ---- крррррасава!!!!! Такой к/бэк совершил!!!!!! Из Врубеля, которого на ЙуЭс--оуп. уже долларом называли, сделал простой медный алтын......

21:02

diskmen

Опять ЧМОКА вылез,а победил-бы Андрюфка и не появился-бы.

21:01

Бней Иегуда

Мартон на классе.)) Даже 2 сета Андрюфке подарил.))

20:52