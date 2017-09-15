Рублев проиграл Фучовичу в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Венгрии повела в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. В первом матче Мартон Фучович в пяти сетах обыграл Андрея Рублева. Победитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Венгрия - РОССИЯ - 1:0

Фучович - РУБЛЕВ - 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Колумбия- Хорватия - 0:1

Гонсалес А. - Чилич - 1:6, 4:6, 1:6

Швейцария - Белоруссия - 1:1

Кьюдинелли - Жирмонт - 6:3, 4:6, 6:4, 6:3

Полуфинал

Франция - Сербия - 1:1

Цонга - Джере - 7:6 (7:2), 6:3, 6:3