Рублев проиграл Фучовичу в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Венгрии повела в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. В первом матче Мартон Фучович в пяти сетах обыграл Андрея Рублева. Победитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Венгрия - РОССИЯ - 1:0
Фучович - РУБЛЕВ - 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3
Колумбия- Хорватия - 0:1
Гонсалес А. - Чилич - 1:6, 4:6, 1:6
Швейцария - Белоруссия - 1:1
Кьюдинелли - Жирмонт - 6:3, 4:6, 6:4, 6:3
Полуфинал
Франция - Сербия - 1:1
Цонга - Джере - 7:6 (7:2), 6:3, 6:3
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I love sports
Тяжёлый US Open,перелёт,акклиматизация,неприятный переход на другое покрытие,нехватка опыта,чтобы преодолеть эти неудобства...Все эти причины,которые не помогли молодому российскому игроку сыграть в свой теннис.
21:17
Я из Волгограда
Ну что же, можно констатировать, что Андрей Рублёв постепенно из подающих надежды молодых звёздочек превращается в настоящую звезду. А иначе как объяснить тот факт,что каждая Моська из подворотни только и ждёт его оплошности и так и норовит его облаять,тем самым подчеркнув на его фоне свою значимость.
21:11
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ФУЧ ---- крррррасава!!!!! Такой к/бэк совершил!!!!!! Из Врубеля, которого на ЙуЭс--оуп. уже долларом называли, сделал простой медный алтын......
21:02
diskmen
Опять ЧМОКА вылез,а победил-бы Андрюфка и не появился-бы.
21:01
Бней Иегуда
Мартон на классе.)) Даже 2 сета Андрюфке подарил.))
20:52