Россия сыграет со Швейцарией за место в финальном раунде Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса-2019. Сборная России встретится со Швейцарией. Также путевки будут разыграны в матчах Бельгия - Бразилия, Сербия - Узбекистан, Австралия - Босния и Герцеговина, Италия - Индия, Германия - Венгрия, Чехия - Голландия, Швеция - Колумбия, Австрия - Чили, Япония - Китай. Позднее станут известны соперники Казахстана и Канады. Игры плей-офф пройдут 1 и 2 февраля.

Места в финнальном раунде обеспечили себе Хорватия, Франция, Испания и США, добравшиеся до полуфинала Кубка Дэвиса-2018, Аргентина и Великобритния получили wild card.

Напомним, что со следующего года Кубок Дэвиса сменит формат. В финальном раунде сыграют 18 сборных, турнир пройдет в течение недели.