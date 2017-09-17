Россия проиграла Венгрии и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса

Сборная России проиграла Венгрии в матче плей-офф за право остаться в Мировой группе Кубка Дэвиса. Таким образом, в 2018 году россияне будут играть в Афро-Европейской группе.
В первой игре Андрей Рублев уступил Мартону Фучовичу, во второй Карен Хачанов победил Аттилу Балажа. В парном поединке Балаж и Фучович одолели Константина Кравчука и Даниила Медведева. Сегодня Хачанов уступил Фучовичу. В последнем, ничего не решающем матче, Рублев встретится с Балажем.
В другом поединке плей-офф Белоруссия уступила Швейцарии и также не попала в Мировую группу 2017 года.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Венгрия - РОССИЯ - 3:1
Суббота
Балаж/Фучович – КРАВЧУК/МЕДВЕДЕВ – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)
Фучович - ХАЧАНОВ - 7:5, 6:4, 6:4
Пятница
Балаж – ХАЧАНОВ – 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6
Фучович – РУБЛЕВ – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3
Швейцария - Белоруссия - 3:2
Кьюдинелли - Шила - 6:4, 6:3, 6:4
Хорватия - Колумбия - 1:3
Хиральдо - Чилич - 3:6, 4:6, 4:6
Grey Owl
Без мотиватора Тарпищева всё совсем плохо. Куницына лучше попросить из сборной.
20:20
Grey Owl
Кубок Дэвиса нужен. А вот наши опозорились.
20:19
Michelangelo.ru
Пусть набираются опыта. И знают, что из 30-40 места в рейтинге ничего не значат и парни из второй сотни за свою страну, тем более дома, играют ничуть не хуже
20:18
Бней Иегуда
Красавцы венгры!)) В одну калиточку!)) Что вчера, что сегодня.))
20:16