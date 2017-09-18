Россия будет "сеяной" при жеребьевке Кубка Дэвиса и Кубка федерации

Сборные России будут "сеяными" при жеребьевке Кубка Дэвиса и Кубка федерации. Напомним, что мужская сборная вылетела из Мировой группы и в 2018 году будет выступать в Афро-Европейской группе. Помимо россиян, "посев" получили Чехия, Словакия и Португалия.

Женская сборная России будет также играть в подэлитном дивизионе - Мировой группе 2. Помимо нее, "сеяными" будут Италия, Украина и Румыния.

Чтобы выйти в Мировые группы, сборным России необходимо получить право играть против одной из команд элиты и одержать победу.