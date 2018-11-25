Пуйе заменит Шарди в четвертой встрече финала Кубка Дэвиса

Люка Пуйе заменил Жереми Шарди в сборной Франции перед четвертой встречей финала Кубка Дэвиса, сообщает официальный сайт турнира. Пуйе сыграет против лидера сборной Хорватии Марина Чилича. После двух дней Франция уступает 1:2, и в четвертой встрече команде Янника Ноа нужна только победа.

В пятницу Шарди в трех сетах уступил Борне Чоричу, а Чилич переиграл Жо-Вилфрида Тсонга. В субботу Пьер-Юго Арбер и Николя Маю победили Ивана Додига и Мате Павича, сохранив для французской команды шанс побороться за итоговую победу.