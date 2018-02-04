Попко победил Бодмера в Кубке Дэвиса

Казахстанец Дмитрий Попко победил швейцарца Адриана Бодмера в матче Кубка Дэвиса со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 10:6.
Ранее сборная Казахстана уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Общий счет в матче против Швейцарии стал 4-1.
В 1/4 финала сборная Казахстана встретится с победителями матча Канада – Хорватия.
Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса
Мировая группа
Одиночный разряд
1/8 финала
Казахстан - Швейцария
Дмитрий Попко - Адриан Бодмер - 7:6 (7:5), 1:6, 10:6
Роман Хассанов - Марк-Андреа Хуслер - 3:6, 1:6
Тимур Хабибулин/Александр Недовесов – Марк-Андреа Хуслер/Лука Маргароли – 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3
Дмитрий Попко – Анри Лааксонен – 6:2, 7:6 (9:7), 3:6, 7:5
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Адриан Бодмер (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:2, 6:3
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Бней Иегуда
Всё правильно ввели, матч уже ненужный, ни на что не влияет, я двумя руками за, чтобы играть в них супертайбрек вместо полноценного сета.)
15:50
Grey Owl
В 5-м сете ввели тай-брейк, в 1-й группе стали играть до 3-х сетов, ещё и этот супертайбрейк пресловутый ввели.
15:06
Grey Owl
dmitriy_u_o_71... я сам в шоке от этих изменений. Кафельников был прав, когда говорил - не меняйте формат КД!!!
15:04
dmitriy_u_o_71
7:6 (7:5), 1:6, 10:6-а что теперь 3-ю партию до десяти играют?
14:37