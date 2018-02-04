14:28 | Теннис — Кубок Дэвиса

Попко победил Бодмера в Кубке Дэвиса

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Казахстанец Дмитрий Попко победил швейцарца Адриана Бодмера в матче Кубка Дэвиса со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 10:6. 

Ранее сборная Казахстана уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Общий счет в матче против Швейцарии стал 4-1.

В 1/4 финала сборная Казахстана встретится с победителями матча Канада – Хорватия.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса

Мировая группа 

Одиночный разряд 

1/8 финала 

Казахстан - Швейцария

Дмитрий Попко - Адриан Бодмер - 7:6 (7:5), 1:6, 10:6

Роман Хассанов - Марк-Андреа Хуслер - 3:6, 1:6

Тимур Хабибулин/Александр Недовесов – Марк-Андреа Хуслер/Лука Маргароли – 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3

Дмитрий Попко – Анри Лааксонен – 6:2, 7:6 (9:7), 3:6, 7:5

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Адриан Бодмер (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Бней Иегуда

Всё правильно ввели, матч уже ненужный, ни на что не влияет, я двумя руками за, чтобы играть в них супертайбрек вместо полноценного сета.)

15:50

Grey Owl

В 5-м сете ввели тай-брейк, в 1-й группе стали играть до 3-х сетов, ещё и этот супертайбрейк пресловутый ввели.

15:06

Grey Owl

dmitriy_u_o_71... я сам в шоке от этих изменений. Кафельников был прав, когда говорил - не меняйте формат КД!!!

15:04

dmitriy_u_o_71

7:6 (7:5), 1:6, 10:6-а что теперь 3-ю партию до десяти играют?

14:37