Попко победил Бодмера в Кубке Дэвиса

Казахстанец Дмитрий Попко победил швейцарца Адриана Бодмера в матче Кубка Дэвиса со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 10:6.

Ранее сборная Казахстана уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Общий счет в матче против Швейцарии стал 4-1.

В 1/4 финала сборная Казахстана встретится с победителями матча Канада – Хорватия.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса

Мировая группа

Одиночный разряд

1/8 финала

Казахстан - Швейцария

Дмитрий Попко - Адриан Бодмер - 7:6 (7:5), 1:6, 10:6

Роман Хассанов - Марк-Андреа Хуслер - 3:6, 1:6

Тимур Хабибулин/Александр Недовесов – Марк-Андреа Хуслер/Лука Маргароли – 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3

Дмитрий Попко – Анри Лааксонен – 6:2, 7:6 (9:7), 3:6, 7:5

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Адриан Бодмер (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:2, 6:3