18:12 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Парный матч между Россией и Казахстаном перенесен на завтра

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Парная встреча матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, информирует ТАСС. Изначально планировалось, что парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов, состоится сегодня.

Отмечается, что субботние одиночные встречи затянулись, а на кортах, где проходит игра, нет освещения, поэтому принято такое решение.

Также в воскресенье будут сыграны две одиночные игры - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым. Матчи проходят на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3629619

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