Новый формат Кубка Дэвиса: 18 сборных, одна неделя в ноябре

Совет директоров ITF одобрил реформирование формата Кубка Дэвиса, сообщает официальный сайт федерации. По новому формату турнир будет проходить в ноябре в течение одной недели. Участвовать в нем будут 18 стран. 16 из них получат место согласно рейтингу, еще две будут выбраны.
Сперва команды разыграют круговой турнир, после чего будут определены восемь участников плей-офф. Они автоматически получат место в следующем розыгрыше турнира.
Отмечается, что изменения коснутся лишь элитного дивизиона. Зональные первенства будут проходить в прежнем формате.
Ожидается, что по новому формату турнир будет разыгран уже в 2019 году.
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Grey Owl
ужасная новость. более 100 лет традиций коту под хвост.
23:39 26 февраля
rashlim
Это будет уже не Кубок Дэвиса, а полувыстовочный турнир типа Кубка Хофмана.
18:01 26 февраля