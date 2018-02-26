17:22 26 февраля | Теннис — Кубок Дэвиса

Новый формат Кубка Дэвиса: 18 сборных, одна неделя в ноябре

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Совет директоров ITF одобрил реформирование формата Кубка Дэвиса, сообщает официальный сайт федерации. По новому формату турнир будет проходить в ноябре в течение одной недели. Участвовать в нем будут 18 стран. 16 из них получат место согласно рейтингу, еще две будут выбраны.

Сперва команды разыграют круговой турнир, после чего будут определены восемь участников плей-офф. Они автоматически получат место в следующем розыгрыше турнира. 

Отмечается, что изменения коснутся лишь элитного дивизиона. Зональные первенства будут проходить в прежнем формате.

Ожидается, что по новому формату турнир будет разыгран уже в 2019 году. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Grey Owl

ужасная новость. более 100 лет традиций коту под хвост.

23:39 26 февраля

rashlim

Это будет уже не Кубок Дэвиса, а полувыстовочный турнир типа Кубка Хофмана.

18:01 26 февраля

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