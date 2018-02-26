Новый формат Кубка Дэвиса: 18 сборных, одна неделя в ноябре

Совет директоров ITF одобрил реформирование формата Кубка Дэвиса, сообщает официальный сайт федерации. По новому формату турнир будет проходить в ноябре в течение одной недели. Участвовать в нем будут 18 стран. 16 из них получат место согласно рейтингу, еще две будут выбраны.

Сперва команды разыграют круговой турнир, после чего будут определены восемь участников плей-офф. Они автоматически получат место в следующем розыгрыше турнира.

Отмечается, что изменения коснутся лишь элитного дивизиона. Зональные первенства будут проходить в прежнем формате.

Ожидается, что по новому формату турнир будет разыгран уже в 2019 году.