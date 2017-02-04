Новак Джокович: "Жаль Медведева. Знаю, как усиленно он готовился к этому матчу"

Вторая ракетка мира Новак Джокович, который на протяжении полутора сетов уступал Даниилу Медведеву в рамках матча Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России, но в итоге все же принес своей команде очко после отказа соперника, похвалил российского дебютанта за отличное начало и выразил уверенность, что его ждет большое будущее, передает из спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Даниил очень хорошо начал игру. Он играл на очень высоком уровне. Но в конце второго и в начале третьего у него начались судороги. Что в итоге и вынудило его сняться. Поединок для России закончился не лучшим образом. Естественно, никто не хочет завершать матчи подобным образом. Особенно, если это твой дебют за национальную команду. Несколько раз по ходу матча он падал, потому что судороги были слишком сильными. Мне очень жаль, что так произошло, потому что знаю, сколько усилий он приложил, чтобы подготовиться к этой встрече. Желаю ему всего самого лучшего. Уверен, что если он успеет быстро восстановиться и продолжит играть на том же уровне, то мы будем часто видеть его на личных турнирах, - сказал Джокович на пресс-конференции.