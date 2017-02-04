03:15 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Новак Джокович: "Хотел бы играть лучше с самого начала"

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Вторая ракетка мира Новак Джокович остался недоволен своей игрой в поединке с Даниилом Медведевым в первый день матча Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. Трудности в начале поединка он объяснил неудовлетворительной физической формой, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Своей игрой я не удовлетворен. Я хотел бы сыграть как можно лучше с самого начала. Но, к сожалению, у меня были определенные проблемы со здоровьем, которые начались уже в дебюте встречи. Они мешали мне играть так, как хотелось бы, по максимуму вкладываться в удары. Так что я просто пытался найти способ остаться в матче. Думаю, что ключевым моментом в матче стал выигранный мною второй сет. В итоге придало мне уверенности в себе. Это вместе с помощью болельщиков помогло мне победить, – сказал Джокович.

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Материалы REN-TV

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