07:37 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Нишиока не смог завершить матч с Маю

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Австралиец Джордан Томпсон одержал победу над чехом Яном Шатралом в пятом матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Отметим, что сборная Австралия гарантировала себе выход в следующий этап после трех матчей. Итоговый счет – 4:1.

В другом матче, также не имевшим турнирного значения, японец Йошихито Нишиока не смог завершить встречу против француза Николя Маю. Общий счет – 4:0 в пользу европейцев.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Одиночный разряд

1/8 финала

Австралия – Чехия – 4:1

Томпсон Дж. – Шатрал – 7:6 (7:5), 6:2

Япония – Франция – 0:4

Нишиока – Маю – 1:6, 1:1 – отказ 1-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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