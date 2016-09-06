Назван состав сборной России на матч "Кубка Дэвиса" с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи "Кубка Дэвиса" с командой Казахстана. Игры пройдут в Москве 16-18 сентября на кортах Национального теннисного центра в Москве.

В состав сборной России включены: Андрей Кузнецов (47-е место в рейтинге АТР), Евгений Донской (79), Константин Кравчук (93) и Андрей Рублев (186). Матч будет состоять из пяти встреч: четырех одиночных и одной парной. В пятницу, 16 сентября, пройдут две одиночные игры, в которых вторые номера команд сыграют с первыми номерами, во второй день состоится парная игра, в воскресение, 18 сентября, первые и вторые номера будут играть друг с другом. Жеребьевка пройдет в НТЦ в четверг, 15 сентября, в 9.45.