Михаил Южный: "Новый турнир - это уже не Кубок Дэвиса"

Экс-восьмая ракетка мира, герой финала Кубка Дэвиса-2002 Михаил Южный​, завершивший карьеру в этом году, поделился мнением о реформе Кубка Дэвиса. С сезона-2019 командный турнир со 118-летней историей меняет формат - за отборочными матчами по системе" дома/в гостях" последует финал с участием 18 команд на нейтральной территории.

- Считаю, что будет хороший новый турнир, но это уже не Кубок Дэвиса. Изюминка Кубка Дэвиса была именно в домашних и гостевых матчах. Турнир требовал реформы - это сто процентов. Но, наверное, искать реформы надо было внутри этого формата, - сказал Южный. (Мария Никулашкина)