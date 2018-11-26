Михаил Южный: "Кубок Дэвиса в новом формате потеряет свою уникальность"

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный отметил, что турнир в новом формате будет схож с командным чемпионатом мира и потеряет уникальность. С 2019 года трофей разыграют 16 сильнейших команд в течение одной недели.

В воскресенье сборная Хорватии в финале победила Францию со счетом 3:1, кубок разыгрывался со 2 февраля по 25 ноября.

- Мне нынешний формат нравился, жаль, что он уходит. Старый формат требовал какой-то модернизации, но именно внутри самого формата, и вся изюминка Кубка Дэвиса была в домашних и выездных матчах, - приводит ТАСС слова Южного. - А сейчас это будет обычный командный турнир, каким он был в рамках АТР, и который появится через два года. И я бы его уже не называл Кубком Дэвиса, он потерял уже свою уникальность.

У нас все-таки не футбол, я не уверен, что если где-нибудь в Испании будет финал между командами Австралии и Аргентины, то там будет атмосфера, схожая с той, которая была бы в странах-участницах. Зато все это будет в одном месте, будет много интересных матчей, интересной борьбы, непредсказуемых результатов.