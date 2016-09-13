Михаил Кукушкин: "У нас будет тяжелый матч с Андреем Кузнецовым"

Игрок сборной Казахстана Михаил Кукушкин в преддверии матча Кубка Дэвиса против команды России отметил, что противостояние будет равным. Встреча сборных России и Казахстана в рамках матча плей-офф Мировой группы пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра.

– У нас будет тяжелый матч с Андреем Кузнецовым, это лидер сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Кукушкина. – К сожалению, мы играем в гостях – это важный момент. Но шансы есть у обеих команд на победу. У сборной России молодая и сильная команда, но мы тоже успешно выступаем в Кубке Дэвиса. Матч будет равным.