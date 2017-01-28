Медведев потренировался с Джоковичем перед матчем Кубка Дэвиса

Россиянин Даниил Медведев провел в Монте-Карло тренировку вместе со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Оба теннисиста готовятся к матчу первого круга Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии, который пройдет в Нише в конце следующей недели.

Для Медведева этот матч будет дебютным в составе национальной команды. Участие Джоковича во встрече с россиянами изначально не планировалось, но, проиграв во втором круге Australian Open Денису Истомину, лидер сборной Сербии изменил решение и был включен в заявку.