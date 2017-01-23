Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с сербами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной России Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют в составе национальной команды против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Таким образом, состав сборной России будет выглядеть следующим образом: Андрей Кузнецов, Константин Кравчук, Хачанов и Медведев.

"Первоначально планировалось, что с сербами сыграют Донской и Рублев, но их заменили Хачанов и Медведев", – цитирует ТАСС Тарпищева.

Отметим, что матч Сербия – Россия пройдет с 3 по 5 февраля в городе Ниш.