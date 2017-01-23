16:51 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с сербами

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной России Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют в составе национальной команды против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Таким образом, состав сборной России будет выглядеть следующим образом: Андрей Кузнецов, Константин Кравчук, Хачанов и Медведев.

"Первоначально планировалось, что с сербами сыграют Донской и Рублев, но их заменили Хачанов и Медведев", – цитирует ТАСС Тарпищева.

Отметим, что матч Сербия – Россия пройдет с 3 по 5 февраля в городе Ниш.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3964612

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