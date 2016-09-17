Матч Донской - Кукушкин прерван из-за темноты и будет доигран завтра

Второй матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между Евгением Донским и Михаилом Кукушкиным прерван при счете 2:2 (7:6, 2:6, 6:4, 2:6) из-за темноты. Пятая решающая партия будет доиграна утром в воскресенье. Напомним, что сейчас россияне выигрывают у сборной Казахстана 1:0.

Напомним, ранее стало известно, что парный матч между сборными России и Казахстана будет сыгран в воскресенье. Изначально планировалось, что парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов, состоится сегодня. (Владимир РАУШ)