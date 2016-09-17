18:33 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Матч Донской - Кукушкин прерван из-за темноты и будет доигран завтра

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Московская погода мешает проведению матча Россия - Казахстан.Россия - Казахстан: доживем до понедельника?

Второй матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между Евгением Донским и Михаилом Кукушкиным прерван при счете 2:2 (7:6, 2:6, 6:4, 2:6) из-за темноты. Пятая решающая партия будет доиграна утром в воскресенье. Напомним, что сейчас россияне выигрывают у сборной Казахстана 1:0.

Напомним, ранее стало известно, что парный матч между сборными России и Казахстана будет сыгран в воскресенье. Изначально планировалось, что парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов, состоится сегодня. (Владимир РАУШ)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

то дождь, то темнота, что ещё? нашествие саранчи и богомолов?

19:25

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