Маррэй не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса

Капитан сборной Великобритании Леон Смит не включил первую ракетку мира Энди Маррэя в состав команды на матч первого круга Кубка Дэвиса с Канадой, который пройдет 3-5 февраля в Оттаве. За Великобританию сыграют Кайл Эдмунд, Дэниэл Эванс, Джейми Маррэй и Доминик Инглот. При этом Смит не исключает, что Маррэй сможет присоединиться к команде, если выразит такое желание.

"В ближайшие дни мы продолжим переговоры с Энди по поводу его включения в команду. Если он захочет стать частью команды, мы внесем изменения в заявку", – приводит ESPN слова капитана сборной Великобритании.