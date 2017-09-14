Куницын заменит Тарпищева в роли капитана россиян в матче Кубка Дэвиса

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын исполнит обязанности капитана команды вместо Шамиля Тарпищева в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Венгрии, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса России (ФТР).

Матч между сборными Венгрии и России пройдет 15-17 сентября в Будапеште. Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК), президент ФТР и капитан мужской национальной команды Шамиль Тарпищев сообщил, что, скорее всего, пропустит встречу с венграми из-за участия в сессии МОК в Лиме.

Тарпищев стал капитаном сборной СССР в Кубке Дэвиса в 1974 году, в 1992 году он возглавлял сборную СНГ. С 1997 года Тарпищев – бессменный капитан сборной России. Куницын в бытность игроком поднимался на 35-е место в мировом рейтинге, свою единственную победу на турнирах ATP он одержал на Кубке Кремля в 2008 году.

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