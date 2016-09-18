Кукушкин победил Донского и сравнял счет в матче Казахстан - Россия

Казахстанец Михаил Кукушкин победил россиянина Евгения Донского в матче плей-офф Кубка Дэвиса. Отметим, что игра стартовала вчера и была прервана после 2-2 по сетам из-за темноты. Накануне в первой встрече Андрей Кузнецов взял верх над Александром Недовесовым. Таким образом, счет в матче Россия - Казахстан равный - 1:1.

Сегодня состоятся еще три поединка серии. Сперва дуэт Константин Кравчук/Андрей Рублев сразится с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым, затем Кузнецов сыграет с Кукушкиным, а Донской - с Недовесовым.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

РОССИЯ - Казахстан - 1:1

Донской -Кукушкин - 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 2:6, 2:6