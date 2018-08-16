Кубок Дэвиса прекращает существование в прежнем виде

ITF проголосовала за смену формата Кубка Дэвиса, сообщает журналист Бен Ротенберг в Твиттере. На заседании в Орландо необходимо было получить две трети голосов для смены формата турнира. За перемены высказался 71 процент.

Кубок Дэвиса существует уже 118 лет. В новом сезоне ему на смену придет новый турнир - World Cup of Tennis Finals. ITF заключила партнерское соглашение с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике.

По новому формату турнир будет проходить в течение одной недели в ноябре. 18 команд будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

Также в рамках турнира будет проводиться переходной турнир между восьмеркой команд, не вышедших в четвертьфинал, и восьми сильнейшими командами второго по силе дивизиона – группы I.