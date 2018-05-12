Кубок Дэвиса нового образца может пройти в Мадриде или Франции

Розыгрыш Кубка Дэвиса-2019 в новом формате может пройти в Мадриде или Франции. Об этом рассказал глава Федерации тенниса Испании Мигель Диас, сообщает Reuters.

Со следующего сезона планируется изменить формат Кубка Дэвиса. Согласно предполагаемым нововведениям, в турнире примут участие 18 команд, который соберутся в одном месте.

– Мы рассматриваем вариант, при котором четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Мадриде или Франции, чтобы турнир не уезжал в Азию, – заявил Диас.