Константин Кравчук: "Соперники действовали очень раскованно"

Член сборной России Константин Кравчук, который вместе с Андреем Кузнецовым, проиграл в парной комбинации сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу в рамках матча первого круга Кубка Дэвиса, подчеркнул, что преимущество в большом счете (2:0) помогало соперникам действовать раскованно, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Если бы Карен вчера выиграл первый матч, сегодня совсем другая игра была бы. А когда ты ведешь 2:0 и у тебя на скамейке сидит один из лучших игроков мира, естественно, ты выходишь и играешь очень раскованно. Они действовали очень свободно. Троицки на всех брейк-пойнтах подавал первым мячом, – сказал Кравчук.

– Вы несколько лет в сборной, но на выезде играли впервые. Ощутили разницу между домашними и гостевыми матчами?

– Да, поддержка трибун сумасшедшая. Но на нас это никак не повлияло. Мы полностью концентрировались на игре. Но атмосфера очень приятная. Даже если против нас болели, мы тоже ощущали эту энергию. Очень приятно играть было.