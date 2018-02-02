Киргиос сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Австралия — Германия

Ник Киргиос сравнял счёт в матче Австралия – Германия (1:1) в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса. Со счетом 6:4, 6:4, 6:4 он обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Напомним, что ранее Александр Зверев в пяти сетах оказался сильнее Алекса де Минаура.

Киргиос в матче со Штруффом выполнил 21 эйс, чисто выиграл 13 мячей и допустил 17 невынужденных ошибок.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

1/8 финала

Австралия - Германия - 1:1

Ник Киргиос – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур - Александр Зверев - 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7)