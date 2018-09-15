Карен Хачанов: "Я сам был за то, чтобы сыграть и в одиночке, и в паре"

Первая ракетка России Карен Хачанов после победы над Ильей Ивашко (6:2, 6:4) в четвертой встрече матча Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии, рассказал, что был готов сыграть и в одиночном разряде, и в парном. А также поделился своим мнением о том, какой должна быть поддержка трибун.

– Я сам был за то, чтобы сыграть два матча – и в одиночке, и в паре. В паре, можно сказать, размялся, разыгрался. А потом настроился на свою игру, на то, что нужно сделать. Вышел на корт весьма уверенным в себе, – сказал Хачанов.

– Как будете поддерживать Даниила Медведева в решающем матче?

– Наши людям надо просто показать, как именно нужно болеть. А то они смотрят на вчерашнего болельщика... И думают, что он не в себе. А если мы всей командой покажем болельщикам, как надо болеть, то будет намного лучше, намного приятнее играть. Когда тебя поддерживают, ты выходишь на корт гораздо более уверенным и мотивированным, чем когда все просто сидят вот так (подпирает голову рукой). Сейчас будем стараться заводить публику. Но все равно сегодня большое спасибо болельщикам за поддержку. (Мария Никулашкина)