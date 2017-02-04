Карен Хачанов: "В каких-то моментах Троицки успокаивал сербских болельщиков"

Карен Хачанов после поражения в пяти сетах от Виктора Троицки в первом поединке матча Кубка Дэвиса между Россией и Сербией отметил, что ему жалко, что во время матча на трибунах не было российских болельщиков, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Россия после первого дня матча уступает Сербии со счетом 0:2.

– Мы играем в Сербии, и было бы немного странно, если бы за меня болели так же, как за него, - заявил Хачанов. - Жалко, что наших болельщиков нет совсем. Было бы здорово уравновесить болельщицкие силы. Если не 50 на 50, то хотя бы 70 на 30 в нашу пользу сделать, а не 95 на 5, как здесь. Виктор нормальный, адекватный парень. В каких-то моментах он сам просил публику успокоиться.