Карен Хачанов: "В каких-то моментах Троицики успокаивал сербских болельщиков"

Карен Хачанов после поражения в пяти сетах от Виктора Троицки в первом поединке матча Кубка Дэвиса между Россией и Сербией, отметил, что ему жалко, что во время матча на трибунах не было российских болельщиков, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Россия после первого дня матча уступает Сербии со счетом 0:2.

– Мы играем в Сербии, и было бы немного странно, если бы за меня болели так же, как за него, - заявил Хачанов. - Жалко, что наших болельщиков нет совсем. Было бы здорово уравновесить болельщицкие силы. Если не 50 на 50, то хотя бы 70 на 30 в нашу пользу сделать, а не 95 на 5, как здесь. Виктор нормальный, адекватный парень. В каких-то моментах он сам просил публику успокоиться.