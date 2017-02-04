02:55 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Карен Хачанов: "В каких-то моментах Троицики успокаивал сербских болельщиков"

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Карен Хачанов после поражения в пяти сетах от Виктора Троицки в первом поединке матча Кубка Дэвиса между Россией и Сербией, отметил, что ему жалко, что во время матча на трибунах не было российских болельщиков, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Россия после первого дня матча уступает Сербии со счетом 0:2. 

– Мы играем в Сербии, и было бы немного странно, если бы за меня болели так же, как за него, - заявил Хачанов. - Жалко, что наших болельщиков нет совсем. Было бы здорово уравновесить болельщицкие силы. Если не 50 на 50, то хотя бы 70 на 30 в нашу пользу сделать, а не 95 на 5, как здесь. Виктор нормальный, адекватный парень. В каких-то моментах он сам просил публику успокоиться.

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Материалы REN-TV

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