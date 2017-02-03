Карен Хачанов: "Главное, что боролся до конца"

Карен Хачанов после поражения в пяти сетах от Виктора Троицки в первом поединке матча Кубка Дэвиса между Россией и Сербией, подчеркнул, что сделал все, что мог, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Когда находишься на корте, думаешь только о том, что надо идти вперед, к победе. Я боролся, как мог. Я сражался до самого конца. Это, считаю, самое главное. Конечно, матч был немного необычным, ведь до этого так много времени на корте я никогда не проводил.

– Можно ли сказать, что вам не хватило опыта?

– В чем? Я проиграл на тай-брейке пятого сета. Где-то мне не хватило везения. Плюс у меня возникли судороги. Может быть, опыта не хватило в том плане, что можно было где-то сыграть по-другому и выигрывать в какие-то моменты проще.

– Как вы вообще относитесь к тай-брейкам?

– У меня, в принципе, удачно складывались тай-брейки в конце прошлого года. В этом стало чуть похуже. На тай-брейке важно хорошо подавать, делать все правильно и надеяться, что, может быть, соперник дрогнет. Там эмоции, понятно, зашкаливают. Ведь оба соперника близки к победе.

– О чем думали, когда повели на тай-брейке 4:0?

– Когда ведешь 4:0 на тай-брейке желательно бы еще три очка взять (улыбается).

– Публика вела себя вполне корректно. Но все же, нет ощущения, что победить Троицки помогли именно зрители?

– Мы играем в Сербии, и было бы немного странно, если бы за меня болели так же, как за него. Жалко, что наших болельщиков нет совсем. Было бы здорово уравновесить болельщицкие силы. Если не 50 на 50, то хотя бы 70 на 30 в нашу пользу сделать, а не 95 на 5, как здесь. Виктор нормальный, адекватный парень. В каких-то моментах он сам просил публику успокоиться.

– Вы провели на корте четыре с половиной часа. На воскресенье еще силы остались?

– Завтра будет один день. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Я никогда так долго не играл, поэтому не могу вам ничего сказать. Но когда проводил на корте по три с половиной часа, потом нормально восстанавливался.