Карен Хачанов: "Брейканул в решающий момент"

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после победы над белорусом Егором Герасимовым (7:6, 6:4) в рамках плей-офф Кубка Дэвиса.

- Первый матч ответственный - как начнешь, такой и будет счет, - заявил Хачанов. - Я провел его на нормальном уровне, не отдал свою подачу. Главное - удержал свою подачу, взял несколько брейк-пойнтов. Важным стал первый гейм второго сета. Если бы проиграл свою подачу, матч мог бы сложиться по-другому. Каждый держал свою подачу. В решающий момент я брейканул и довел до победы.

- Как именно вам далось начало второго сета?

- После тяжелого сета важно хорошо начать. Была высокая вероятность брейкануть в начале сета, удержал до подачи и довел до победы. В тяжелые моменты стараешься себя подбадривать, продолжать в том же духе. Для меня важно подать первым мячом. Удалось хорошо

- Как вам соперник?

- Уровень у него очень приличный. То, каким Герасимов стоит в рейтинге не отражает его игру. Он был дважды серьезно травмирован, пропустил полгода. По рейтингу он был близок к топ-100. (Евгений Белоусов)

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