Капитан сборной Венгрии сравнил победу над Россией с выходом в плей-офф ЧМ по футболу

Капитан сборной Венгрии Габор Ковеш после победы над сборной России надеется, что теперь больше людей в стране начнут заниматься теннисом. По его словам, Венгрия появится на теннисной карте мира.

- Надеюсь, наш успех подтолкнет людей в нашей стране обратить внимание на теннис, - цитирует сайт Кубка Дэвиса Куницына. - Я не говорю, что все побегут заниматься теннисом. Но, думаю, теперь Венгрия будет на теннисной карте мира. Это почти то же самое, как выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, для нас это огромный успех.