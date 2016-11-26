03:55 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Иво Карлович: "Не смог показать свою лучшую игру в матче с Дель Потро"

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Теннисист Иво Карлович отметил, что во втором матче финала Кубка Дэвиса не смог показать все, на что способен. В пятницу хорват уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро в четырех сетах - 4:6, 7:6 (6:8), 3:6, 5:7. После этого счет в матче Хорватии и Аргентины стал равным - 1:1.

- Я не слишком устал, - приводит пресс-служба турнира слова Карловича. - В этом матче почти не было длинных розыгрышей. К сожалению, я не смог показать свой лучший теннис. Мне предстоит день отдыха, поэтому смогу выйти на пятый матч, если он понадобится.

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