Итальянцы вышли вперед в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса против Японии

Итальянцы Симоне Болелли и Фабио Фоньини обыграли японскую пару Бен Маклахлан/Ясутака Утияма в третьем матче 1/8 финала Кубка Дэвиса. Благодаря этому результату европейская команда вышла вперед в серии до трех побед.
В четвертом матче Фабио Фоньини встретится с Юити Сугитой.
Кубок Дэвиса
Мировая группа
Парный разряд
1/8 финала
Япония - Италия - 1:2
Бен Маклахлан/Ясутака Утияма - Симоне Болелли/Фабио Фоньини - 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 5:7
Юити Сугита - Андреас Сеппи - 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6
Таро Даниэль - Фабио Фоньини - 4-6 6-3 6-4 3-6 2-6
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