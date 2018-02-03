11:02 | Теннис — Кубок Дэвиса

Итальянцы вышли вперед в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса против Японии


Итальянцы Симоне Болелли и Фабио Фоньини обыграли японскую пару Бен Маклахлан/Ясутака Утияма в третьем матче 1/8 финала Кубка Дэвиса. Благодаря этому результату европейская команда вышла вперед в серии до трех побед.

В четвертом матче Фабио Фоньини встретится с Юити Сугитой.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Парный разряд

1/8 финала

Япония - Италия - 1:2

Бен Маклахлан/Ясутака Утияма - Симоне Болелли/Фабио Фоньини - 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 5:7

Юити Сугита - Андреас Сеппи - 4-6   6-2   6-4   4-6   7-6

Таро Даниэль - Фабио Фоньини - 4-6   6-3   6-4   3-6   2-6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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