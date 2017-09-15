Игорь Куницын: "Венгрия сильна, сборной России нужно показать максимум, на который мы способны"

Капитан сборной России Игорь Куницын отметил, что команда настраивается на серьезную борьбу в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Он также добавил, что сборная способна побороться за главный командный трофей.

Матч за право играть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России пройдет с 15 по 17 сентября в Будапеште. Россию будут представлять Андрей Рублев и Карен Хачанов (в одиночных матчах), Даниил Медведев и Константин Кравчук (в парном разряде).

– Рейтинг не совсем отражает положение дел, – приводит "Р-Спорт" слова Куницына. – Мы прекрасно знаем, что Андрей Рублев проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Фучович в этом сезоне нанес поражения Жене Донскому и Мише Южному, на грунте он представляет большую опасность. В этом году впервые вошел в топ-100. Что касается Балажа, то он проводит лучший сезон в карьере, в этом году обыграл Андрея Рублева как раз на грунте. Поэтому настраиваемся на очень серьезный матч, соперник силен.

Задача у нас как у тренерского штаба всегда примерно одна: подготовить оптимально команду к матчу и показать максимум, на который мы способны. Уверен, что это команда способна побороться за главный командный трофей в теннисе. Будем надеяться, что уже скоро наша сборная будет бороться за Кубок Дэвиса каждый год.

Отметим, что Куницын заменил на посту капитана сборной России на матч Шамиля Тарпищева.