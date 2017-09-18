Игорь Куницын: "Россия будет биться за возвращение в Мировую лигу"

Капитан сборной России Игорь Куницын заявил, что команда поборется за возвращение в Мировую лигу в следующем сезоне. Россияне в плей-офф уступили Венгрии (1-3), Куницын подменял в роли капитана Шамиля Тарпищева, находившегося на сессии МОК в Лиме.

- Если вспомнить, то из первой группы как-то два года выпадала сборная Испании, там же мы сейчас увидим аргентинцев, возможно, что туда вылетят и швейцарцы, - цитирует ТАСС Куницына. - Это связано с календарем, ведь когда матчи Кубка Дэвиса проходят после турниров Большого шлема, то преимущество имеют те, кто рано вылетает. Конечно, вылететь очень обидно и неприятно. Но на следующий год будем биться за право вернуться.

Были минимальные сроки на восстановление и на переход на грунт. Так как ребята хорошо сыграли в Нью-Йорке, то прилетели поздно, и времени не хватило на то, чтобы подготовиться и показать свой максимальный теннис. Но по самоотдаче и желанию играть никаких претензий нет, большое спасибо ребятам. Венгры же воспользовались преимуществом выбора покрытия, они осложнили ситуацию нам, но для Кубка Дэвиса это нормально.