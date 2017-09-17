Игорь Куницын: "Фучович провел фантастический матч"

Капитан России в Кубке Дэвиса Игорь Куницын поздравил венгра Мартона Фучовича, который обыграл сегодня Карена Хачанова. По его словам, российского теннисиста нельзя обвинять.

- Мартон Фучович провел фантастический матч, мы же не смогли использовать свои шансы, - цитирует сайт Кубка Дэвиса Куницына. - Это болезненное поражение. Но я не могу обвинять Хачанова, у него было очень мало времени на то, чтобы подготовиться к грунтовому покрытию после US Open. Он сделал все, он вложил в игру всю душу. Ну а нам надо поздравить Фочовича с классной игрой на протяжении этих дней.

Напомним, сборная России проиграла Венгрии в матче плей-офф за право остаться в Мировой группе Кубка Дэвиса. Таким образом, в 2018 году россияне будут играть в Афро-Европейской группе.