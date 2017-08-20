Игорь Андреев: "Сейчас с новыми силами готов возвращаться"

Бывший игрок сборной России Игорь Андреев в интервью "СЭ" рассказал о своей жизни вне тенниса и о предстоящей работе в тренерском штабе сборной России на матч Кубка Дэвиса.

– Что происходило в вашей жизни в последние несколько лет?

– Отдыхал от спорта, занимался разными интересными делами. Путешествовал. В том числе и по тем местам, где бывал раньше, – посмотрел на них с другой стороны. В общем, поездил, отдыхал, хорошо провел время.

– Завершив карьеру в конце 2013 года, вы говорили, что не станете далеко отходить от тенниса, планировали сразу заняться тренерской деятельностью. Но возникла необходимость более серьезной перезагрузки?

– Да. Видимо, нужно было время, чтобы как следует отдохнуть от спорта. Сейчас с новыми силами готов возвращаться. Думаю, что это будет происходить постепенно. Сейчас собираюсь поехать с российской командой на матч Кубка Дэвиса в Венгрию. Шамиль Тарпищев поддержал меня в этом решении.

– То есть это была ваша инициатива – войти в тренерский штаб сборной?

– Да. И я очень благодарен за то, что ее поддержали, предложили место в команде. Большое за это спасибо.

– В свое время вы были очень эмоциональным по ходу матчей Кубка Дэвиса, особенно когда болели за партнеров. Каким вы себе представляете предстоящий в сентябре матч, первый для вас в качестве тренера?

– В первую очередь, наверное, нужно говорить о том, что играть самому и влиять на процессы со скамейки – это совсем разные истории. Сейчас нужно будет поддерживать ребят, чтобы они подходили к своим матчам в хорошем расположении духа и хорошей физической форме. Это, наверное, две главные составляющие успеха. (Мария НИКУЛАШКИНА)