Игорь Андреев: "Надеюсь, буду общаться с Кафельниковым чаще"

Бывший игрок сборной России Игорь Андреев в интервью "СЭ" рассказал о своей жизни вне тенниса и о предстоящей работе в тренерском штабе сборной России на матч Кубка Дэвиса. Также по его словам, он ничего не имеет против активности Евгения Кафельникова в социальных сетях.

– В последние годы, пока путешествовали по миру, поддерживали отношения со старыми знакомыми из теннисного мира?

– Не очень тесные. Виделись несколько раз в год.

– Не удивлены тем, что Дмитрий Турсунов после всех своих травм и в своем не юном возрасте продолжает играть, по-прежнему попадает в основные сетки турниров по защищенному рейтингу?

– По-моему, US Open для него – последняя возможность воспользоваться этим правом. Но если у него есть желание играть, почему нет? Несмотря на травмы, возраст и прочие обстоятельства, он правильно делает, что использует свои возможности и продолжает играть.

– С Евгением Кафельниковым общаетесь?

– Не очень плотно. В этом году видел его несколько раз. Надеюсь, теперь это будет происходить чаще.

– Он очень активен в социальных сетях, активно выражает свою позицию по разным поводам. Как вы к этому относитесь?

– Женя – взрослый человек. Я ничего против не имею и оценивать тоже не хочу. Если ему так нравится, пусть делится своими мыслями с другими людьми, почему нет? Может, ему это на пользу идет? (Мария НИКУЛАШКИНА)