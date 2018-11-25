Хорватия в гостях победила Францию и выиграла Кубок Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в четвертом матче финала Кубка Дэвиса француза Лукаса Пуйе со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Эта победа позволила Хорватии завоевать главный трофей турнира.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Одиночный разряд

Финал

Франция – Хорватия – 1:3

Воскресенье

Лукас Пуйе – Марин Чилич – 6:7 (3:7), 3:6, 3:6

Суббота

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю – Иван Додиг/Мате Павич – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Пятница

Жереми Шарди – Борна Чорич – 2:6, 5:7, 4:6

Жо-Вилфрид Цонга – Марин Чилич – 3:6, 5:7, 4:6